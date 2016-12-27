Канадская поп-рок исполнительница Аврил Лавин сделала приятный предновогодний сюрприз для своих фанатов.

В своём «Instagram» певица заявила, что её новая пластинка выйдет в следующем году. Аврил заверила, что на её новую музыку повлияла борьба с болезнью Лайма, которую она в итоге победила.

Последний диск исполнительницы «Avril Lavigne» поступил в продажу 1 ноября 2013 года на лейбле «Epic». Диск продемонстрировал неплохие продажи (свыше 650 тысяч копий в мире), однако, стал самым коммерчески слабым в её дискографии.

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