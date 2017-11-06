Australian Kiss — «мистический» поп-коллектив, из Азова, костяком которого являются двоюродные брат и сестра. Группа образовалась в 2015 году, а в 2016 выпустила диск «Первый контракт». Ребята работают с лейблом «Nikitin music group» и гастролируют по всей России, активно работая над новым студийным творением.

— Привет, ребята. С банального — зачем вам всё это?

— Привет! Мы много чем занимались и многое пробовали в жизни. И из всего пройденного, самое приятное и понятное для нас это музыка и конечно же концерты. И всё то, что мы испытываем на сцене, ни с чем не сравнить. (Инна)

— Можно сказать, еще с детства мы вдвоем начали создавать разные музыкальные эксперименты. Записывать демо на различных инструментах. Я играл на мандалине, ударных, гитаре, а Инна пела и пробовала различные вокальные техники: как джаз, фолк, горловое пение и т.д. (Иван)

— Мы настолько давно в «этом» прибываем, что не задаем себе этот вопрос «зачем нам все это?», а просто любим то, что мы делаем. (Инна)

Дебютный альбом группы в Google Play.

— Какой трек послушать, что бы максимально ёмко понять, что такое «Australian Kiss»?

— Если брать первый альбом, то любой. Потому что этот альбом одного определенного настроения. Он меланхоличный, и призрачный. Такое ощущение, что каждый последующий трек — продолжение предыдущего. Что же касается треков со второго альбома, то там совсем другая история. Он очень разный по настроению, и услышав только один трек с этого альбома, впечатление у слушателя будет не полным. (Иван)

— Поэтому, включите любой трек из первого и все 12 треков со второго альбома:) (Инна)

Дебютный альбом группы в iTunes.

— «Мы — промежуточное звено музыкальной индустрии между Бузовой и Дельфином» (прим. ред.). Можно подробнее о столь «скромном» заявление?

— Ну, если серьезно, все так и есть. Моя основная задача, как создателя всей музыки и текстов, с самого начала была наполнить поп-музыку смыслом. Но ни тем смыслом, который вкладывает в свои песни Дельфин — создавая образ лирического героя, а наделяя поп-музыку таинственными красками, ощущением чего-то за гранью реальности. Что касается другой параллели — Оли Бузовой, то здесь я имел в виду эстетический и стилистический подход к самой форме треков, т.е. использования таких элементов как deep house и trap. (Иван)

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3879616">Первый контракт</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4695997">Australian Kiss</a> на Яндекс.Музыке

— Вы нацелены на «покорение сердец миллионов». Есть чёткий план как этого добиться в наши дни, или это некое утрирование?

— Мы действительно собираемся это сделать. У нас есть определенная концепция и стратегия. Другое дело, что все должно быть в нужное время и в нужном месте. Деньги не все решают, и даже не люди, только случай. А случай — это судьба. И только, когда все эти элементы соединятся во едино, произойдет глобальный захват этих самых «сердец миллионов». (Инна)

— С момента выхода дебютного диска «Первый контракт», прошло более года. Как сегодня сами оцениваете пластинку?

— Кстати, с названием этого альбома произошел загадочный случай:) Изначально альбом был назван «Первый контакт». А потом через время «Nikitin Music Group» предложили нам подписать контракт и сотрудничество. И после того, как мы уладили все вопросы, и альбом был залит на все музыкальные интернет ресурсы, мы увидели опечатку в слове «контакт»:). Судя по всему это была ошибка менеджера. Мы поняли, что это все не случайно, и решили оставить всё как есть. (Инна)

— Это как раз по поводу судьбы, например) (Иван)

— А насчет, продаж альбома на iTunes и и т.д. говорить не можем, это коммерческая тайна. (Инна)

— Как альбом был воспринят фанатами/критикой? Остался ли доволен лейбл?

— Людям понравилось, много хорошего писали. Негатива было крайне мало. Мы даже удивились. (Иван)

— Диск задумывался/является концептуальной работой?

— Да. (Иван)

— После начала работы с лейблом, группе стало легче? Если да — в чём? Может — сложнее?

— Я думаю да. Благодаря поддержке лейбла, о нас узнало достаточно много людей. К тому же это очень престижно быть на лейбле, который сотрудничает с такими артистами как Jane Air, Emin, Григорий Лепс. (Инна)

— Появилось ли давление продюсеров?

— Нет давления совершенно. Только поддержка. (Иван)

— Вы из Азова, успели погостить в Питере, сейчас базируетесь в Москве. Где вам, как творцам, максимальном комфортно?

— В Азове мы написали первый альбом. Этот город нас конечно вдохновляет своей красотой, приятным мягким климатом и необычными людьми. Но поскольку на концерты нас начали звать сразу в Питер и Москву, то мы поняли, что надо переезжать. Питер нам вначале показался ближе по духу. (Инна)

— Там действительно особая энергетика. Творческая атмосфера, которую мы сразу почувствовали. И к тому же я там написал второй альбом на одном дыхании. У нас был там первый концертный опыт, и мы нашли настоящих друзей, с которыми до сих пор общаемся. Но! (Иван)

— Этот город нас принял, но не полюбил. Такое бывает. И кстати на нас повлиял его климат. Не легко в таких условиях жить, когда все время льют дожди. А максимально комфортно нам как раз-таки в Москве. (Инна)



— Костяк группы — двоюродные брат и сестра. Плюсы и минусы того, что коллектив базируется на родственных узах?

— У нас сплошные плюсы:) Честно, мы пробовали работать с разными музыкантами, диджеями. Всё это не то. (Иван)

— Да:) Нет понимания:) Все люди разные, это точно. Большинство музыкантов, с которыми мы встречались — это просто кошмар. :) Они могут опаздывать на репетиции, могут употреблять что- нибудь перед концертом:) (Инна)

— Да. А у нас на это табу. (Иван)

— К тому же мы часто расходились в мировоззрении. А это важно , нам ведь вместе быть в пути. (Инна)

— Кто ещё входит в состав группы? Есть ли отдельный концертный состав?

— Нам больше никто не нужен. По крайней мере сейчас. Может к шестому альбому понадобится гитарист. Но это не точно:) (Иван)

— Увлечение театром и рисованием, помимо музыки, дали коллективу какие то плоды?

— Да, актерское мастерство помогает и в жизни, и на сцене:). А рисование помогло нам профессионально подойти к вопросу стилистики и фактуры клипов, фотокоррекции, дизайну концертной одежды . (Инна)

— В общем, эстетический вкус, я думаю, вырабатывается еще в детстве. А детство у нас было очень яркое! Постоянные гастроли с театром, концерты, перевоплощения, ну и конечно общение с интересными людьми. (Иван)

— Сейчас вы работаете над вторым диском. Каким он будет? В чём принципиальное отличие от дебюта?

— Этот альбом резко отличается от первого. Он направлен на более широкую аудиторию. Альбом будет, как мы уже говорили выше- разным. Все треки не похожи. В этом альбоме много экспериментов. (Инна)

— В альбоме появился мой скримо вокал. Там мы и читаем вместе. Используем шепот, плач, смех, крики. К тому же в каждом треке особое звучание. (Иван)

— Это все напоминает ритуальное.. (Инна)

— Мистическое действие..(Иван)

— Ближайшие планы, помимо нового альбома и его продвижения?

— У нас скоро выйдет новый клип на песню «Вселенная Вечна». Еще мы планируем сняться в одном ток- шоу, но пока не можем

сказать в каком. Ведутся переговоры. (Инна)

— Зимой мы планируем много концертов. А весной хотим сделать тур по центральной и южной части страны. (Иван)

— Спасибо за интервью. Какой совет дадите начинающим музыкантам?

— Советовать что- то, думаю нет смысла. У всех свой неповторимый путь. (Инна)

— Больше медитировать, и прибывать в спокойном, уверенном состоянии. Выключить всех окружающих, не слушать их. Потому, что только ты знаешь, что тебе нужно. А вообще есть еще такая вещь, как шопинг терапия. (Иван)

— Не обязательно, что то покупать, просто катай тележку :) (Инна).

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