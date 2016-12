Одна из самых успешных дебютанток уходящего года — норвежская электро-поп исполнительница Аврора — поделилась новой видео-работой на песню «Winter Bird».

Несмотря на свою минималистичность — клип выдался невероятно красивым и завораживающим.

В этом году певицей был выпущен дебютный студийный диск «All My Demons Greeting Me as a Friend», сумевший возглавить национальный чарт Норвегии. Также, пластинка имела хорошие результаты в чартах Нидерландов, Германии, Чехии, Великобритании и Канады.

С альбома было выпущено семь синглов, самым успешным из которых стал «Half the World Away».

