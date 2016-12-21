Одна из самых успешных дебютанток уходящего года — норвежская электро-поп исполнительница Аврора — поделилась новой видео-работой на песню «Winter Bird».
Несмотря на свою минималистичность — клип выдался невероятно красивым и завораживающим.
В этом году певицей был выпущен дебютный студийный диск «All My Demons Greeting Me as a Friend», сумевший возглавить национальный чарт Норвегии. Также, пластинка имела хорошие результаты в чартах Нидерландов, Германии, Чехии, Великобритании и Канады.
С альбома было выпущено семь синглов, самым успешным из которых стал «Half the World Away».
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