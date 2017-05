Уже через месяц состоится самый громкий и самый масштабный музыкальный фестиваль Украины «Atlas Weekend». Мероприятие пройдет в Киеве на ВДНХ с 28 июня по 2 июля.

В этом году опен-эйр расширяет границы – теперь меломаны смогут наслаждаться музыкой любимых групп целых 5 дней. Концертный лайн-ап также становится более разнообразным чем в прошлом году: в этот раз на разных сценах фестиваля выступят 200 артистов с Украины, России, Европы и США.

Среди выступающих коллективов значатся Kasabian, The Prodigy, Three Days Grace, Alex Clare, Джон Ньюмен, Nothing But Thieves, The Hardkiss и многие другие. С полным списком артистов можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля..

«Atlas Weekend» был основан в Украине в 2015 году. Его организатором выступает ночной клуб ATLAS (в честь которого фестиваль и получил свое название) и концертное агентство PMK. Основная цель опен-эйра – развитие фестивальной культуры в стране, а также привлечение иностранных туристов в Украину и мировая популяризации украинской музыки.

Билеты на сайте «Atlas Weekend»

Новости фестиваля