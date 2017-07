Вот и завершился третий украинский фестиваль Atlas Weekend. Киевская ВДНХ на целых пять дней стала эпицентром самого громкого и незабываемого музыкального мероприятия, которое еще очень долго будет вызывать улыбки в меломанов, посетивших концерты любимых артистов. В этом году их было более 200, соответственно и сцен стало больше – 8. С 28 июня по 2 июля фестивальщиков развлекали как украинские, так и зарубежные исполнители, но кроме этого любители поэзии, художественного искусства также смогли полезно и интересно провести время.

Лайн-ап первого дня опен-эйра, которые многие называют «нулевым», был полностью заполнен украинскими артистами, так как 28 июня в Украине отмечается День Конституции. К тому же каждый смог попасть на эти концерты, ведь организаторы сделали подарок для всех киевлян и гостей города – бесплатный вход.

В первый день Atlas Weekend на сценах отжигали разнообразные украинские артисты: Сергей Бабкин, Вопли Видоплясова, Антоха МС, Green Grey, СКАЙ, Скрябин, Братья Гадюкины, а главной звездой и хедлайнером стала неповторимая Верка Сердючка, которая в сопровождении своей группы музыкантов исполнила всем известные хиты, а также повеселила публику своими веселыми выходками.

Второй день феста уже был платным и не зря, ведь насыщенность программы британскими артистами это то, за что стоит отдать деньги. 29 июня концертные сеты отыграли сразу три известных артиста Туманного Альбиона – певец Алекс Клер, группы Nothing But Thieves и Kasabian. Кроме того, огромную толпу поклонников собрали канадские рокеры Three Days Grace. Отметим, что на ура прошли выступления популярных в Украине групп ONUKA, The Maneken, Kadnay, Epolets.

Kadnay на Atlas Weekend

The Maneken на Atlas Weekend

ONUKA на Atlas Weekend

Бумбокс на Atlas Weekend

Alex Clare на Atlas Weekend

Nothing But Thieves и Юлия Санина из группы The Hardkiss исполняют песню Trip Switch

Three Days Grace на Atlas Weekend

Kasabian на Atlas Weekend

На этом гости из Британии не закончились. На следующий третий день на главной сцене Atlas Weekend выступил неповторимый Джон Ньюмен. Артист сумел настолько завести публику, что пыль не оседала в фан-зоне на протяжении 80 минут, которые были отведены артисту для концерта. Ньюмен исполнил песни из своих двух альбомов “Tribute” и “Revolve”, включая хиты “Blame” (записан совместно с Кельвином Харрисом), “Give Me Your Love” (записан с Sigala) и сделавший из Джона звезду “Love Me Again”.

Позже на сцену ворвались культовые электронщики из той же Британии The Prodigy. Музыканты настолько завели публику, что никто не смог устоять на месте. Участники культовой группы, которая была основана еще в 1990 году, показали, что пороха у них прям еще очень много.

Помимо хедлайнером третий день запомнился яркими выступлениями российской электропоп-группы Tesla Boy, темпераментной грузинки Нино Катамадзе и коллектива Insight, мечтательных латвийских рокеров BrainStorm и конечно же украинских музыкантов Brunettes Shoot Blondes и Bahroma. Добавим к этой смеси восточноевропейской музыки также украиноязычную группу Біла Вежа, исполнявшая песни в жанре альтернативного и тяжелого рока.

Нино Катамадзе на Atlas Weekend

Tesla Boy на Atlas Weekend

Bahroma на Atlas Weekend

Насыщенными выдались и последние два дня Atlas Weekend. Тут музыкальная география расширилась норвежскими электронщиками Röyksopp, которые стали хедлайнерами четвёртого дня феста. А разогревали зрителей главной сцены перед выступлением скандинавских музыкантов популярные украинские рокеры The Hardkiss во главе с прекрасной Юлией Саниной. Интересно, что артистка появилась на другой сцене двумя днями ранее в дуэте с британцами Nothing But Thieves, исполнив их хит “Trip Switch”. Для любителей иного музыкального направления состоялись концерты Pianoбой, Дай Дорогу!, Yarmak, Валентин Стрыкало, а на ночной сцене выступили с диджейским сетом британцы Rudimental, которые не дали уснуть фестивальщикам и заставляли быть постоянно в движении.

Röyksopp на Atlas Weekend

The Hardkiss на Atlas Weekend

Закрывали весь этот шумный праздник музыки группы O.Torvald, Example & DJ Wire, Noize MC, Jay-Jay Johanson, Amatory, Sophie Villy, Monatik и многие другие.

O.Torvald на Atlas Weekend

Monatik на Atlas Weekend

Example & DJ Wire на Atlas Weekend

Конечно, среди более 200 артистов невозможно вспомнить каждого, но надеемся, что неповторимую атмосферу этого музыкального мероприятия Apelzin.ru смог передать. Стоит отметить, что в этом году выступления всех музыкантов начинались по расписанию, а для самих выступающих на каждой сцене находились экраны с обратным отсчетом времени для точного завершения концерта.

С уверенностью можем сказать, что фестивальная культура Украины стремительно развивается, ведь здесь есть крупный опен-эйр, на котором собираются как украинские, так и международные довольно актуальные артисты. Ждём следующего года и посмотрим какие сюрпризы нам подготовят организаторы Atlas Weekend в 2018. Известно, что будущий фестиваль также будет проходить 5 дней, а именно с 4 по 8 июля. До встречи на Atlas Weekend 2018!