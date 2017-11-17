

Российский рэпер Сергей Круппов aka ATL неожиданно выпустил новую мини-пластинку под названием «Дисторшн». Треклист альбома составили шесть сольных музыкальных композиций.

Уже завтра (17 ноября) музыкант отправляется в большой гастрольный тур «Holy Rave», названный в честь одноименного сингла с шестого студийника «Лимб», он продлится весны.

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Последний LP «Лимб» вышел весной — 22 марта этого года. Крайним синглом выпущенным в его поддержку стал трек «Архитектор», десятого ноября был презентован видеоклип на данную композицию.



