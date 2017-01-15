На официальном аккаунте лейбла «ArmadaMusic» в сети «YouTube» состоялась премьера нового видео на трек нидерландского диджея и продюсера Армина ван Бюрена «I Need You».

Помимо Бюрена, в клипе снялись Фернандо Гарибэй и Олаф Блэквуд, совместно с которыми записан сингл.

Сам ролик является довольно лёгким и летним. Видео имеет все шансы неплохо проявить себя в хит-парадах музыкальных телеканалов.

Последний диск Армин «Embrace» поступил в продажу в октябре 2015 года. Пластинка поднялась до первой позиции национального альбомного чарта Нидерландов.