В ночь на 23 мая в британском городе Манчестер на стадионе «Manchester Arena» прогремел взрыв. В это время на арене завершился концерт американской певицы Арианы Гранде, которая приехала в Манчестер в рамках мирового тура «Dangerous Woman». Взрыв произошел, когда певица исполнила последнюю песню и поклонники певицы покидали стадион. Согласно заявлениям полиции – это был теракт. По предварительным данным, погибло 22 человека, среди которых много совсем юных поклонников Арианы. Более 50-ти человек ранены. Сама певица и ее команда не пострадали. Ариана приостановила европейскую часть мирового турне в связи с трагедией. Весь мир, как и Гранде, находится в шоке. «Сломлена. Мне очень жаль, от всего сердца. У меня нет слов» — написала исполнительница в своем аккаунте в Twitter вскоре после взрыва. Многие знаменитости и друзья певицы выражают соболезнования Великобритании и Ариане Гранде.

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