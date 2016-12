Лидер одной из ведущих инди-рок групп британской музыкальной сцены — Алекс Тёрнер — 23 декабря сообщил в «твиттер», что коллектив готовит новый студийный диск.

С момента выпуска последнего альбома рокеров «AM» (2013), прошло три года, что является самым долгим перерывом в студийной дискографии группы.

Пластинка стала самой успешной за всю карьеру AM, сумев завоевать успех не только на родине, но и в США (свыше 655 тысяч проданных копий).

Последний радио-сингл коллектива «Snap Out of It» вышел 9 июня 2014 года и продемонстрировал неплохие результаты в чартах Великобритании, Бельгии и Канады.

В этом году, лидер рокеров Алекс Тёрнер, совместно с Майлзом Кейном, представили второй альбом своего совместного сайд-проекта The Last Shadow Puppets – «Everything You’ve Come to Expect», снискавший как коммерческий успех, так и признание критиков. В поддержку релиза был выпущен EP «The Dream Synopsis», расширяющей основной материал пластинки.

