Молодая калининградская инди-поп группа AOKA представила на суд слушателей мини-альбом “Forever young”.

«Альбом «Forever Young» — это эликсир вечной молодости. Никаких противопоказаний нет. Принимайте в любое время суток и помните, что LOVE is the best medicine to stay forever young!» — рассказывают о релизе музыканты.