Исполнительница супер-хита «Left Outside Alone» — американская певица Анастейша выпустила новый концертный диск «A4APP».

Примечательно, что пластинка стала первым «живым» альбомом в дискографии певицы. CD-версия релиза увила свет ещё 16 декабря на лейбле «Sony Music», однако, мировой цифровой релиз состоялся только сегодня (23 декабря). В треклист альбома вошло десять композиций.

По словам исполнительницы, её седьмой студийной пластинки стоит ожидать не раньше сентября 2017 года.

Последний полноформатник Анастейши «Resurrection» увидел свет в мае 2014 года. По миру разошлось свыше 100 тысяч копий альбома.

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