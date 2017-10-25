Российская альтернативная хип-хоп-группа Anacondaz представили собственную версию одного из главных хитов питерского проекта Animal ДжаZ под названием «Двое», оригинальная композиция вышла на шестой студийной пластинке питерской группы «Шаг Вдох», презентованной в январе 2007 года.

В настоящее время Anacondaz находятся в туре «Выходи за меня», в рамках которого они посетят Ижевск, Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Москву и другие города СНГ. Ребята также занимаются написанием нового материала для очередной студийной пластинки, которая должна выйти не раньше первой половины следующего года.



