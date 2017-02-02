В сети появились ранее невиданные выступления легендарной британской соул-певицы Эми Уайнхаус. Аккаунт «Signed Media» на популярном видеохостинге Youtube разместил пять выступлений певицы в профессиональной съемке. На редких видео Эми исполняет свои первые хиты с дебютной джазовой пластинки «Frank» в различных версиях, отличающихся от студийных записей: «Stronger Than Me», «Fuck Me Pumps», «Mr.Magic», «Take The Box» (ремикс) и «No Greater Love». Съемка датируется 29 сентября 2004 года, в тот день Эми Уайнхаус выступила на сцене «Tränenpalast» в Берлине, Германия. Как заметили обрадованные неожиданным подарком фанаты певицы, Эми на видео выглядит совсем юной, полной сил и здоровья. Такой она была в самом начале своего творческого пути с альбомом «Frank» (вышел в 2003 году – прим.ред) до получения пяти статуэток «Грэмми», замужества за Блейком Сивилом, из-за которого Эми пристрастилась к наркотикам и алкоголю.

Эми Уайнхаус умерла в июле 2011 года в своем доме в Кэмдене, Лондон в возрасте 27-ми лет от алкогольного отравления. При жизни певица выпустила всего два студийных альбома — «Frank» и «Back To Black», которые сделали Эми «королевой» современного джаза и соула.

1. «Stronger Than Me»



2. «Fuck Me Pumps»



3. «Mr.Magic»



4. «Take The Box»



5. «No Greater Love»

