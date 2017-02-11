Вокалистка американской рок-группы Evanescence Эми Ли выпустила новую сольную песню «Love Exists». Трек является англоязычной кавер-версией хита итальянской певицы Франчески Микьелин «L’amore Esiste». Помимо самого кавера, который стал доступен на всех цифровых площадках, в EP «Love Exists» входит два ремикса на песню.

«Я услышала песню Франчески на радио в Италии, когда я была на съемках клипа «Speak to Me». И я сразу влюбилась в нее, она проникла под кожу и не собиралась уходить» — поделилась певица на своем аккаунте в Facebook. Англоязычная версия песни записана Эми совместно с продюсером Гайем Сигсворфом и музыкантом Дейвом Эггара. С последним Эми Ли записала в 2014 году сольный альбом «Aftermath», который послужил официальным саундтреком к фильму «Военная история». Трек «Love Exists», как ожидается, войдет в следующий мини-альбом каверов Эми Ли «Recover Vol.2». Первую часть певица выпустила в прошлом году.

Evanescence на данный момент записывают свой новый, четвертый по счету альбом и возвращаются к концертной деятельности. Напомним, недавно группа анонсировала первые за 5 лет концерты в России: 23 июня Evanescence выступят в Санкт-Петербурге и 24-го в Москве.