Британские инди-рокеры alt-J впервые выступят в Украине. Музыканты из Лидса готовят презентацию нового альбома “Relaxer”, а также исполнят свои известные хиты 28 августа на киевском арт-заводе «Платформа».

Коллектив появился еще в 2007 году, когда Джо Ньюман, Том Грин и Гас Ангер-Гамильтон были еще студентами, которых объединяла любовь к музыке. Первый студийный альбом команды “An Awesome Wave” был выпущен в 2012 году, после чего последовала вторая пластинка “This Is All Yours” в 2014 году.

alt-J зарекомендовали себя как одна из самых фестивальных групп в мире: музыканты отыграли на таких известных опен-эйрах как “Panorama Festival”, “Sziget”, “Glastonbury” и других. На счету музыкантов также Mercury Prize за лучший независимый альбом (“An Awesome Wave”, 2012).

Приобрести билеты на предстоящее шоу alt-J можно по ссылке. С более подробной гастрольной программой группы можно ознакомиться на официальном сайте alt-J.

Напомним, что во вторник (11 июля) музыканты представили новый видеоролик на песню “Deadcrush”.