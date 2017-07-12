alt-J представили новое видео на песню “Deadcrush”. Песня попала в последний альбом британских музыкантов “Relaxer”, который вышел в начале прошлого месяце.

В сопровождающем видеоряде появляются «любимые женщины» участников группы – танцующие образы фотографа и фотомодели Ли Миллер, писательницы Сильвии Плат и королевы Англии Анны Болейн.

Напомним, что группа alt-J в рамках нового концертного тура выступит в последние дни лета в России – 30 августа в Москве (Stadium Live Club) и 31 августа в Санкт-Петербурге (A2), а перед тем заедет в Киев и представит альбом “Relaxer” 28 августа (Арт-завод Платформа).