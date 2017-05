Британский певец Алекс Клэр выступит на украинском фестивале “Atlas Weekend”. Исполнитель хита “Too Close” представит концертную программу в поддержку последнего альбома “Tail of Lions”, а также споет свои известные хиты в Киеве.

На счету талантливого артиста три студийные пластинки “The Lateness of the Hour” (2011), “Three Hearts” (2014) и “Tail of Lions” (2016), а также несколько синглов, включая международный хит “Too Close”.

Алекс Клэр стал одним из 200 музыкантов, которые выступят в этом году на “Atlas Weekend”. В 2017 году масштабы опен-эйра увеличиваются: фестиваль пройдет с 28 июня по 2 июля на киевском ВДНХ, где будет работать шесть дневных и две ночные сцены.

Ранее был оглашен список из 55 выступающих артистов, среди которых Джон Ньюмен, The Hardkiss, Nothing But Thieves, Jay-Jay Johanson, The Prodigy, Monatik и другие. Со списком участников фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.