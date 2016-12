Неделю назад (16 декабря), эксклюзивно в стриминг-сервисе «Tidal», был опубликован десятый сольный студийный альбом американского рэп-артиста T.I. — «Us or Else: Letter to the System», ознакомиться с котором можно в социальных сетях.

Спустя семь дней, пластинка стала доступна в магазине «iTunes». За выход лонгплея отвечают лейблы «Grand Hustle» и «Roc Nation».

Диск вместил в себя 15 треков, в записи которых приняли участие такие популярные рэп-артисты как Meek Mill, Big K.R.I.T. и другие.

Ранее в поддержу пластинки были выпущены два сингла «We Will Not» и «Warzone», не снискавшие успеха в музыкальных хит-парадах.

На данный момент T.I. планирует к выходу одиннадцатый сольный диск «The Dime Trap», детали которого станут известны позже.

Чтобы быть в курсе последних событий в мире музыки и не пропустить новинки своих любимых артистов, подпишись на Apelzin.ru в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук.