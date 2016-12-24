Популярный англо-норвежский музыкант и продюсер Алан Уокер опубликовал новую музыкальную композицию под названием «Routine», записанную совместно с испанским диджеем David Whistle.
Данная песня не является частью грядущей дебютной пластинки Алана, как «Alone» или «Faded». Как сообщил сам артист на своем официальном канале видеохостинга «YouTube», трек выпущен в качестве рождественского сингла.
Отметим, что на счету Алана Уокера значатся уже три супер-хита — вышеуказанные «Faded» и «Alone», а также новоиспеченный «Sing Me to Sleep».
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