Основатель и ритм-гитарист культовой австралийской рок-группы AC/DC Малкольм Янг скончался на 65 году жизни. Об этом стало известно на официальной странице группы в Facebook.

«С глубокой и искренней грустью AC/DC сообщает о смерти Малкольма Янга. Малкольм вместе с Агнусом был основателем и создателем AC/DC. Он был движущей силой группы с присущей ему самоотверженностью и преданностью. Как гитарист, автор песен и провидец, он был и уникальным человеком»», — говорится в обращении.

Малькольм прекратил гастрольную деятельность с группой еще в 2014 году из-за болезни деменции, по причине которой музыканту приходилось заново разучивать собственные композиции, что сильно отражалась на живых выступлениях команды, особенно в последнем турне артиста. Заменой Малькольма стал его племянник Стив Янг.

AC/DC была основана Малькольмом Янгом и его братом Ангусом в Сиднее в 1973 году. Коллектив по праву считается одним из первопроходцев в жанре тяжелого рока.