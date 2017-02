Самой скачиваемой музыкальной композицией в российском отделении «iTunes» за последние семь дней стал трек под названием «Be Mine» французского электронного дуэта Ofenbach.

Лидером альбомного топа за неделю становится нашумевший саундтрек к фильму «На пятьдесят оттенков темнее», заняв также первую позицию в чарте «Apple Music». Успех пластинки обеспечил ее первый сингл «I Don’t Wanna Live Forever», записанный Тейлор Свифт совместно с британцем ZAYN.

Альбомы:

1. Разные артисты — Fifty Shades Darker (Original Motion Picture Soundtrack)

2. Rag’n’Bone Man — Human (Deluxe)

3. 5’nizza — КУ

4. Adele — 25

5. Jah Khalib — Если чё, я Баха

6. Словетский & Tony Tonite — SLOVO и TT

7. 방탄소년단 — You Never Walk Alone

8. Noggano — Лакшери

9. Разные артисты — La La Land (Original Motion Picture Soundtrack)

10. Анна Седокова — Настоящее (Live)

Треки:

1. Ofenbach — Be Mine

2. Ed Sheeran — Shape of You

3. Мот — Сопрано (feat. Ани Лорак)

4. Rag’n’Bone Man — Human

5. Алексей Воробьёв — Я просто хочу приехать

6. ZAYN & Taylor Swift — I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

7. Loboda — Текила-любовь

8. Rag’n’Bone Man — Skin

9. Halsey — Not Afraid Anymore

10. Макс Барских — Туманы