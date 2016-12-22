Фоторепортаж с концерта Sunsay в Москве

18 декабря в Клубе Stereo Hall состоялся последний концерт украинской группы Sunsay в рамках тура в поддержку своего нового альбома «Выше головы».
Sunsay была создана в 2007 году Андреем Запорожцем, которого большинство знают, как участника группы 5`nizza. За девять лет существования ребята выпустили 5 полноценных альбомов с философскими текстами и сменяющими друг друга от регги до электронщины ритмами.
Помимо новых песен группа исполнила несколько старых треков, а так же на сцену поднялся T.Check
Очень тепло приняли Sun’a и его команду, пели песни, танцевели в центре зала раггу и звали на бис.
Больше фотографий можно найти на странице Юлии Королёвой.
Фото автора.
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