Фоторепортаж с концерта Sunsay в Москве

18 декабря в Клубе Stereo Hall состоялся последний концерт украинской группы Sunsay в рамках тура в поддержку своего нового альбома «Выше головы».

Sunsay была создана в 2007 году Андреем Запорожцем, которого большинство знают, как участника группы 5`nizza. За девять лет существования ребята выпустили 5 полноценных альбомов с философскими текстами и сменяющими друг друга от регги до электронщины ритмами.

Помимо новых песен группа исполнила несколько старых треков, а так же на сцену поднялся T.Check

Очень тепло приняли Sun’a и его команду, пели песни, танцевели в центре зала раггу и звали на бис.

Больше фотографий можно найти на странице Юлии Королёвой.

Фото автора.