4 марта в петербургском клубе «Aurora Concert Hall» выступила британская певица и фотомодель, мама четырех детей, прекрасная и неповторимая Софи Эллис-Бекстор. Певица презентовала Питеру свою новую, шестую по счёту, пластинку «FAMILIA». Под громкие аплодисменты публики на сцене появились музыканты и бэк-вокалистки, а затем и сама мисс Эллис-Бекстор. И по овациям зала не возникло никаких сомнений: Петербург ждал Софи. И ждал более 2 лет: последний раз певица приезжала в Северную столицу в 2014-ом с презентацией альбома «Wanderlust». И можно бесконечно долго говорить о том, что само шоу не претерпело серьёзных изменений: сценические костюмы, манера движения и исполнение и даже размещение музыкантов на сцене. Но с уверенностью могу сказать: Софи Эллис-Бекстор делает качественное шоу и музыку, являясь одной из лучших исполнительниц в своем жанре поп-музыки, синтни-попа, ню-диско и некоторых других.

Начался концерт с чарующих песен «Wild Forever» и «Death Of Love» с нового альбома. Прозвучал на сцене и новый хит «Come With Us». Помимо новых треков, Софи также исполнила песни с пред

ыдущих пластинок, несколько песен, в том числе и хит «Bittersweet», певица исполнила под акустику и игру бэк-вокалисток на скрипке. Кульминацией концерта, по-моему сугубо личному мнению и реакции зала, стало исполнение Софи своих громких хитов «Love Is A Camera» и конечно-же «Heartbreak Make Me A Dancer», которую знает наверное каждый. Для впервые пришедших на концерт Софи стала сюрпризом «фишка» певицы: В завершении своих концертов Софи со своей командой пробирается в зал – «ближе к народу» — и исполняет песню под акустику без микрофона в окружении поклонников. На этот раз певица поднялась в VIP-зону клуба и исполнила песню «He Comes The Rapture», чем привела всех в абсолютный восторг, а затем попрощалась с залом и удалилась со сцены. Особо хотелось бы отметить, что на протяжении всего концерта Софи активно общалась с поклонниками, будто смотря в глаза каждому.

В перерыве между песнями певица призналась в любви к России и русской культуре, много шутила и даже продемонстрировала свои знания русского языка, что было очень забавно. Также Софи поведала поклонникам о том, что она очень любит русские сказки, особенно про Бабу-Ягу. Произнеся «Баба-Яга» на русском, Софи позабавила зал и вызвала бурные аплодисменты. В завершение хочется сказать, что концерт Софи Эллис-Бекстор в Петербурге получился по-настоящему семейным, теплым и оставил счастливые улыбки на лицах абсолютно всех, кто пришел.