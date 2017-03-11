7 марта группа СЛОТ — один из самых известных отечественных рок-коллективов — отметила свой 15-летний юбилей в петербургском клубе «Aurora Concert Hall». Шоу прошло с аншлагом и полным солд-аутом — в зале буквально яблоку негде было упасть. И все те, кто пришел увидеть и оторваться под СЛОТ в живую, пришли не зря — Кэш, Нуки и вся команда задали жару, которого хватит на несколько солнц. За 2-х часовой концерт СЛОТ исполнили все свои громкие хиты и песни с последней пластинки. За 15 лет существования группа выпустила 7 студийных альбомов и множество сборников и до сих пор не понижают планку.



По традиции, поклонники группы начали свой безудержный «слэм» в толпе, яростно снося всех и вся вокруг под мощные рифы и голос Нуки и Кэша. Также фанаты приготовили несколько флешмобов для различных песен и плакаты. СЛОТ также приготовили для поклонников несколько сюрпризов: во время одной из песен к Нуки и Кэшу присоединился лидер группы Amatory Слава Соколов, а ближе к концу шоу на сцене появилась известная группа IOWA, с которой Нуки познакомилась во время участия в шоу «Голос». Вокалистка IOWA Катя Иванчикова поздравила группу с юбилеем и радостным криком прыгнула в толпу фанатов. И опять же по традиции СЛОТ пригласили несколько фанаток на сцену, где девушки танцевали под песни СЛОТ и затем прыгнули со сцены на руки публики. Юбилейный концерт группы СЛОТ несомненно еще долго будет греть наши сердца и кровь.