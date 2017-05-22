10 мая в пражском баре Futurum Music Bar выступила одна из загадочных групп Ленинргадского рок-клуба и всего русского рока в целом – «Пикник». Концерт был посвящён 35-летию со дня основания группы. Само мероприятие дважды переносилось (сначала на 11 мая в театре RockOpera, позже вернулось на ранее запланированное место), но то, что его удалось провести и порадовать поклонников – это стало неким подвигом со стороны организаторов.

Сам концерт начался с небольшим опозданием на 15 минут. Пока достраивались аппаратура и сами музыканты, на сцену вышел организатор мероприятия, а по совместительству – куратор проекта «Наши» Станислав Поплавский, и произнёс речь, что рад видеть каждого, кто смог прийти на концерт, хотя и сетует немного, что пришло меньшее количество зрителей, чем ранее предполагалось. Завершилась речь орагнизатора пожеланием приятного вечера и хорошего настроения. Уже примерно через две минуты долгожданные музыканты вышли на сцену. И началось действо…

Открылся концерт «Азбукой Морзе». Уже после её исполнения на сцену вышел шоумен и под последовавшую «Куклу с человеческим лицом» началась фантасмагория.

Что касается самого концерта: зал был действительно не полон, место для падения яблока было даже более чем достаточно. Само шоу было тоже немного бедновато – наравне с музыкантами на сцене появлялся только шоумен, да и то на трёх песнях – «Кукле с человеческим лицом», «Большой игре» и «У шамана три руки». Тем не менее, фантасмагория удалась на славу – наравне с невероятным зрелищем за весь концерт прозвучали и старые добрые боевики, такие как «Немного огня», «Серебра!», «Настоящие дни», «Фиолетово-чёрный», «Иероглиф», «Говорит и показывает», «Египтянин», «У шамана три руки», «Из мышеловки» и другие, и наиболее заметные песни последних лет – «Кукла с человеческим лицом», «Азбука Морзе», «Большая игра», «Инкогнито». На последней блеснул вокальными данными даже клавишник Станислав Шклярский, благо сама композиция вышла из под его пера и, параллельно с попаданием в репертуар «Пикника», стала отправной точкой его проекта «Инкогнито».

Не обошлось и без исполнения каверов – Шклярский исполнил русскую народную песню «Любо, братцы, любо…» из альбома «Три судьбы».

Аудитория тоже заслуживала внимания, невзирая на не очень большое количество зрителей. Составляла оную, по большей части, молодёжь, однако находилось место и людям постарше, успевшим застать рок-клубовский период «Пикника». Некоторые из них пришли даже семьями. Публика внимала каждому слову и каждому аккорду, тем более, что Шклярский хоть и не особо говорил, но не отказывал залу в возможности спеть наравне с ним. Место нашлось и доброму пожеланию – во время исполнения «У шамана три руки», когда шоумен поднёс к губам заранее поставленный на сцене стакан с водой, один из зрителей восторженно крикнул «Пей до дна!». А под конец выступления одна из зрительниц подарила Шклярскому букет цветов, а другой зритель – табличку с эмблемой «Пикника».

Завершился концерт двумя проверенными временем боевиками – «Вечером» и «Праздником», между которыми Шклярский поимённо представил весь коллектив. На бис были исполнены «Королевство кривых» и «Там, на самом краю земли». После этих двух песен все попрощались, а прекрасная мистическая фантасмагория завершилась.

Лично мне концерт, невзирая на некую бедность в плане аудитории и сценического действия, очень понравился. В который раз я убеждаюсь, что Эдмунд Шклярский и «Пикник» держат форму, не изменяют себе и ещё не раз способны приятно удивить своего зрителя, причём не только старого, проверенного временем, но и рядового.