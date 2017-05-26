20 мая в петербургском клубе «Aurora Concert Hall» выступила формация НУКИ – сольный проект вокалистки рок-группы СЛОТ и участницы шоу «Голос-5» Дарии Ставрович. Нуки представила свой новый мини-альбом «AУ» — три новые песни «АУ», «Временная» и «Продолжаем движение». Также певица исполнила свои сольные хиты с двух предыдущих пластинок «Живы» и «Пыльца лунной бабочки». В исполнении Дарьи прозвучали и песни, с которыми певица участвовала в пятом сезоне шоу «Голос»: кавер на The Cranberries – «Zombie», Bjork – «Army Of Me» и сольная версия хита «Круги На Воде» группы СЛОТ. На концерт пришли как «старые верные» фанаты Нуки, так и новые поклонники, присоединившиеся к формации НУКИ после участия Дарии в «Голосе». Перед концертом в «Авроре» Дария Ставрович и участники группы провели пресс-конференцию в ТРК «Радуга», где певица сообщила о том, что после участия в летних фестивалях НУКИ приступит к записи своего третьего студийного альбома. После встречи с журналистами состоялся «Meet&Greet» группы с поклонниками.

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