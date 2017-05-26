С момента своего последнего визита в Петербург Мишель Гуревич успела выпустить новый альбом и «сменить имя» — если раньше мы знали её как Chinawoman, то теперь она предпочитает своё собственное.

Тематика нового альбома то и дело возвращается к обновлению как таковому — лонгплей получил название «New Decadence», а одна из его ключевых песен именуется «End of an Era». Нам как слушателям остаётся догадываться о переменах в жизни Мишель, потому что её музыка особо не изменилась: всё тот же тягучий мелодраматичный лоу-фай, всё та же интроверсия и смущение перед зрителями.

В этот раз Мишель была ещё менее разговорчива по сравнению с предыдущим выступлением на той же «Эрарта Сцене», и представляла каждую вторую песню как «another depressing song that I wrote». Возможно, общение с аудиторией — не самая сильная её сторона, но, в конце концов, это и не то, чего мы ждём от Chinawoman.

Фото: Даша Климова