19 мая в петербургском клубе A2 Green Concert выступила певица, чьи песни звучат из каждого утюга и ее знают все – невероятная и блистательная Светлана Лобода. Певица представила Санкт-Петербургу долгожданный новый альбом «H2LO», ставший платиновым спустя неделю после релиза. Приезд LOBODA вызвал ажиотаж среди поклонников и зал был заполнен буквально полностью. В этот день в городе на Неве царила нереально жаркая погода, но в клубе было жарко не столько от погоды, сколько от целой череды хитов, энергетики, страсти и танцев, Светланы. Концерт открыл рэпер Garad — артист собственного лейбла Светланы «BogArt». Впоследствии рэпер исполнил свой дебютный сингл «Не плачь», написанный Лободой. Светлана Лобода исполнила новые песни из нового мегауспешного альбома и проверенные хиты: «Революция», «Пора домой», «Постой, муЩина», «Be My Valentine», «Не нужна», «К черту любовь», «Стерва», «Танцую волосами», «Случайная», «Париж», актуальный в тот вечер дуэт с Монатиком «Жарко» и многие другие. Ну и не обошлось конечно без гвоздя программы – «Твои Глаза», платиновый хит с новой пластинки. Также певица исполнила трогательную и красивую песню «Ангелок», которая не вошла в новый альбом, но ее очень полюбили поклонники. Особенно стоит отметить номер с этой песней: чувственный танец Светланы и ее танцора Назара в образе робота, оба раненных любовью. По завершении концерта певица под оглушительные аплодисменты удалилась за кулисы, однако спустя пару минут Лобода вернулась на сцену и снова исполнила на бис несколько хитов, в том числе и «Твои Глаза». А горячие танцоры брызгали в жаркий зал холодной водой. Концерт LOBODA запомнится надолго, оставив страстное послевкусие и жгучее желание повторить…«ЕЩЁ! ЕЩЁ!». Также хочется отметить световое и визуальное оформление сцены и хореографию Светланы Лободы и ее танцоров, а также ее навыки игры на барабанах, которые певица продемонстрировала во время исполнения одной из песен.

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