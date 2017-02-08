4 февраля в Санкт-Петербурге выступила британская метал-кор группа Architects. Концерт состоялся на сцене известного клуба А2 Green Concert. Признанный одним из самых «агрессивных» в плане вокала на рок-сцене, коллектив представил петербургским поклонникам свой новый, седьмой по счету, студийный альбом «All Our Gods Have Abandoned Us», вышедший весной прошлого года. А разогревала зал перед выходом британцев российская группа Ермак. Благодаря спецэффектам и, конечно же, убийственной энергетике Architects концерт прошел сногшибательно.

Фото: Сергей Платонов