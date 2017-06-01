Лето — самое время для того, чтобы надеть кеды и шорты, забросить на плечи рюкзак и отправиться на музыкальный фестиваль, коих летом всегда великое множество. Сегодня мы хотим рассказать вам о популярных фестивалях уличной культуры в России. За материал выражаем благодарность Марии Георгиевской.

Скейтеры выписывают пируэты на асфальте, вейперы пускают клубы пара, а граффитчики рисуют на стенах черепа в банданах — улица живет, и над этим всем раскачивается бит. Рэп-музыка — саундтрек к жизни в духе стритстайл.

Стритстайл как повседневность.

Улица живет по своим законам — в противоположность домашней тишине и уюту, она динамична и порой неприветлива. Как говорил Цой: «Меня ждет на улице дождь. Их ждет дома обед». Но стритстайл адепты жертвуют тишиной ради свободы самовыражения.

Улица не требует диплома и не смотрит на ваш профессиональный опыт. Закон прост: если тебе есть что сказать — скажи это. Поэтому не существует академий для скейтеров и вузов для руферов. Улица учит и принимает экзамен. Это сцена, выставочное пространство и ринг для любителей свободы.

Стритстайл просочился и в моду. Мы наблюдали «бархатную революцию» в одежде, когда топ-менеджеры крупных компаний сменили деловые костюмы на джинсы и толстовки, а телевизионные дивы перешли с каблуков на кроссовки. Сегодня белые «сникерсы» так популярны, что появляются первые специализированные химчистки (ссылка). Уже никого не удивить и кедами, надетыми под платье, а слово «бойфренды» все реже означает «мужчины».

Улица несет в мир свое сообщение и голос этой культуры — хип-хоп. В своих текстах рэперы отражают жизнь без цензуры. За это хип-хоп порицали со момента его возникновения. Участников одной из первых рэп-групп N.W.A упрекали в откровенных рассказах о наркотиках и криминальном беспределе в черных кварталах Америки. На это солисты отвечали, что просто показывают то, что сами видят каждый день. В итоге участников арестовывали прямо на концертах, что все равно никого не останавливало — выйдя на свободу, рэперы продолжали исполнять свои песни. Уличная культура бескомпромиссна. Даже будучи под запретом она привлекала массу последователей, и сейчас, когда свободы стало больше — количество адептов стритстайла возросло.

Популярные российские фестивали уличной культуры

Погрузиться в разнообразный и динамичный мир стрит-культуры можно на многочисленных фестивалях. Например, 13 мая в день рождения дизайн-завода «Флакон» прошел URBAN FEST. Фестиваль представил «традиции» и «новации» уличной культуры. Так, одни площадки вместили граффити, стрит-арт, битбокс, брейк-данс, паркур и BMX, а другие — капоэйру, стретчинг, кроссфит, йогу и воркаут. Отдельную зону организаторы выделили под кибертурниры с использованием технологий виртуальной реальности. URBAN FEST — исконно молодежный фестиваль, ежегодно его организует студенческий совет Финансового университета.

Более масштабное событие — Snickers Урбания — проходит в нашей стране уже 16 лет. На этом фестивале себя показывают молодые таланты — представители основных направлений уличной культуры. На специальных площадках проходят соревнования по граффити, экстремальным видам спорта, уличным танцам и альтернативной музыке. Так о себе заявил популярный сегодня рэпер Noize MC. Исполнителя пригласили вести площадки и конкурсы мероприятия, также рэпер записал гимн Snickers Урбания, который несколько лет звучал на фестивале.

Также в России проходит выставка уличной культуры FACES&LACES, которая в недавно отметила свое десятилетие. В этом году событие пройдет в Парке Горького 12 и 13 августа. FACES&LACES — это интерактивный выставочный проект, посвященный актуальной уличной моде и спорту, субкультурам, кастом-культуре, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству в России. Свои продукты презентуют бренды одежды, ритейлеры, дизайнеры, художники, D.I.Y. и творческие объединения. Также в рамках выставки проходят соревнования по экстремальному спорту, а на музыкальных площадках выступают артисты со всего мира.

Очень объемно уличную культуру представит Urban Culture Festival . Мероприятие состоялось в Москве 27-28 мая и пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 июня. Фестиваль выделяет зоны не только для традиционных уличных танцев, граффити и экстремальных видов спорта, но и для таких свежих направлений как: вейпинг, барберинг, воркаут и руфферинг. Также на главной сцене выступят более 20 популярных исполнителей — неприкрытая жизнь зазвучит на разные голоса: в дымном нуаре Скриптонита, болезненных заломах Хаски и надрывном «где я» Нигатива. Для Скриптонита концерт фактически станет премьерой его нового альбома «Праздник на улице 36», который был представлен 24 мая. Также в рамках фестиваля пройдет рэп-баттл — SLOVO проведет турнир для десяти участников.

На перечисленных мероприятиях рэп музыка выступает основным музыкальным сопровождением и даже полноправным участником. При этом в России есть событие, где хип-хоп становится главным героем. RAP MUSIC — конкурсный фестиваль, который ежегодно проходит в Москве с 1994 года. Создатели мероприятия — старейшая российская рэп-группа Bad Balance. Цель фестиваля — развивать хип-хоп культуру и поддерживать начинающие коллективы. За победу в RAP MUSIC борются 10 молодых групп, которых оценивают хип-хоп деятели страны, занимающиеся рэп музыкой более 10 лет.