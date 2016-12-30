Apelzin.ru уже традиционно начинает обратный отсчет 100 лучших песен уходящего года. В этот раз в голосовании приняло рекордное количество участников — 17 человек. Авторы сайта оценивали песни по 10-бальной шкале, и из более 500 песен мы выбрали только самые лучшие!

Спасибо всем, кто был с нами в этом году! Надеемся, что 2017 год принесёт немало радостных моментов и много хорошей музыки!

Поехали!



100

Fergie

M.I.L.F. $

99

Dua Lipa

Blow Your Mind (Mwah)

983

Drake

Too Good (feat. Rihanna)

97

DJ Snake

Let Me Love You (feat. Justin Bieber)

96

The Pretty Reckless

Take Me down

95

Sia

Never Give Up

943

Robin Schulz & David Guetta

Shed A Light (feat. Cheat Codes)

93

M.I.A.

Freedun

92

Justin Bieber

Company

91

Gwen Stefani

Make Me Like You