100 лучших песен 2016 года

Apelzin.ru уже традиционно начинает обратный отсчет 100 лучших песен уходящего года. В этот раз в голосовании приняло рекордное количество участников — 17 человек. Авторы сайта оценивали песни по 10-бальной шкале, и из более 500 песен мы выбрали только самые лучшие!

Спасибо всем, кто был с нами в этом году! Надеемся, что 2017 год принесёт немало радостных моментов и много хорошей музыки!

Поехали!

100Fergie

Fergie
M.I.L.F. $

99Dua Lipa

Dua Lipa
Blow Your Mind (Mwah)

983Drake

Drake
Too Good (feat. Rihanna)

97DJ Snake

DJ Snake
Let Me Love You (feat. Justin Bieber)

96The Pretty Reckless

The Pretty Reckless
Take Me down

95Sia

Sia
Never Give Up

943Robin Schulz

Robin Schulz & David Guetta
Shed A Light (feat. Cheat Codes)

93M.I.A.

M.I.A.
Freedun

92Justin Bieber

Justin Bieber
Company

91Gwen Stefani

Gwen Stefani
Make Me Like You

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