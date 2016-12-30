Apelzin.ru уже традиционно начинает обратный отсчет 100 лучших песен уходящего года. В этот раз в голосовании приняло рекордное количество участников — 17 человек. Авторы сайта оценивали песни по 10-бальной шкале, и из более 500 песен мы выбрали только самые лучшие!
Спасибо всем, кто был с нами в этом году! Надеемся, что 2017 год принесёт немало радостных моментов и много хорошей музыки!
Поехали!
100
Fergie M.I.L.F. $
99
Dua Lipa Blow Your Mind (Mwah)
983
Drake Too Good (feat. Rihanna)
97
DJ Snake Let Me Love You (feat. Justin Bieber)
96
The Pretty Reckless Take Me down
95
Sia Never Give Up
943
Robin Schulz & David Guetta Shed A Light (feat. Cheat Codes)
93
M.I.A. Freedun
92
Justin Bieber Company
91
Gwen Stefani Make Me Like You
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