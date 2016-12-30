Представляем вашему вниманию третью десятку ежегодной сотни лучших песен по версии сайта Apelzin.ru. Из предложенных 508 композиций, авторы сайта выбрали лишь самые лучшие, оценив каждую по шкале от 0 до 10 баллов. В лонглист голосования попали треки, вышедшие в 2016 году, за небольшим исключением — мы не могли оставить релизы 2015 года, которые обрели популярность некоторое время спустя.
100 лучших песен 2016 года по версии Apelzin.ru представлены в плейлисте на сайте YouTube. Так что если вы уже репетируете Новый год, то можете насладиться нашим сборником все вместе!
Ещё раз огромное спасибо нашим любимым читателям!
Поехали!
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