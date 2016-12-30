Представляем вашему вниманию третью десятку ежегодной сотни лучших песен по версии сайта Apelzin.ru. Из предложенных 508 композиций, авторы сайта выбрали лишь самые лучшие, оценив каждую по шкале от 0 до 10 баллов. В лонглист голосования попали треки, вышедшие в 2016 году, за небольшим исключением — мы не могли оставить релизы 2015 года, которые обрели популярность некоторое время спустя.

100 лучших песен 2016 года по версии Apelzin.ru представлены в плейлисте на сайте YouTube. Так что если вы уже репетируете Новый год, то можете насладиться нашим сборником все вместе!

Ещё раз огромное спасибо нашим любимым читателям!

Поехали!



802

Bebe Rexha

I Got You

792

Lukas Graham

7 Years

78

Coldplay

A Head Full of Dreams

77

Birdy

Keeping Your Head Up

762

Two Door Cinema Club

Are We Ready? (Wreck)

75

Robin Schulz

Sugar (feat. Francesco Yates)

742

Rag’n’Bone Man

Human

73

Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons w/ Logic & Ty Dolla $ign ft X Ambassadors

Sucker for Pain

722

Kygo

Raging (feat. Kodaline)

712

Kiiara

Gold