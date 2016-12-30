100 лучших песен 2016 года

Представляем вашему вниманию третью десятку ежегодной сотни лучших песен по версии сайта Apelzin.ru. Из предложенных 508 композиций, авторы сайта выбрали лишь самые лучшие, оценив каждую по шкале от 0 до 10 баллов. В лонглист голосования попали треки, вышедшие в 2016 году, за небольшим исключением — мы не могли оставить релизы 2015 года, которые обрели популярность некоторое время спустя.

100 лучших песен 2016 года по версии Apelzin.ru представлены в плейлисте на сайте YouTube. Так что если вы уже репетируете Новый год, то можете насладиться нашим сборником все вместе!

Ещё раз огромное спасибо нашим любимым читателям!

Поехали!

802Bebe Rexha

Bebe Rexha
I Got You

792Lukas Graham

Lukas Graham
7 Years

78Coldplay

Coldplay
A Head Full of Dreams

77Birdy

Birdy
Keeping Your Head Up

762Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club
Are We Ready? (Wreck)

75Robin Schulz

Robin Schulz
Sugar (feat. Francesco Yates)

742Rag'n'Bone Man

Rag’n’Bone Man
Human

73Lil Wayne

Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons w/ Logic & Ty Dolla $ign ft X Ambassadors
Sucker for Pain

722Kygo

Kygo
Raging (feat. Kodaline)

712Kiiara

Kiiara
Gold

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