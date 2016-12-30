Места с 70 по 61 заняли Эмили Санде, Элли Гоулдинг, Зара Ларссон, Бруно Марс, Алан Уокер, Рианна, One Republic, Ник Джонас, Бритни Спирс и Бейонсе. В ежегодном списке лучших песен 2016 года будет больше сюрпризов, чем обычно, ибо подсчетом голосов на этот раз занималась машина, а не человек, и никаких вмешательств не было.
Этот же робот подсчитал количество бонусных баллов, которые начислялись песням за совпадения в индивидуальных листах, присланных авторами сайта при составлении лонглиста. Маленькая цифра справа внизу от картинки артиста означает сколько человек выдвинули эту песню в качестве претендента.
Спасибо!
Поехали!
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