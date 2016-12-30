100 лучших песен 2016 года

Места с 70 по 61 заняли Эмили Санде, Элли Гоулдинг, Зара Ларссон, Бруно Марс, Алан Уокер, Рианна, One Republic, Ник Джонас, Бритни Спирс и Бейонсе. В ежегодном списке лучших песен 2016 года будет больше сюрпризов, чем обычно, ибо подсчетом голосов на этот раз занималась машина, а не человек, и никаких вмешательств не было.

Этот же робот подсчитал количество бонусных баллов, которые начислялись песням за совпадения в индивидуальных листах, присланных авторами сайта при составлении лонглиста. Маленькая цифра справа внизу от картинки артиста означает сколько человек выдвинули эту песню в качестве претендента.

Спасибо!

Поехали!

702Emeli Sande

Emeli Sande
Hurts

69Ellie Goulding

Ellie Goulding
Still Falling For You

68Zara Larsson

Zara Larsson
Lush Life

67Bruno Mars

Bruno Mars
24K Magic

662Alan Walker

Alan Walker
Faded

653Rihanna

Rihanna
Needed Me

64One Republic

One Republic
Wherever I Go

632Nick Jonas

Nick Jonas
Close (feat. Tove Lo)

622Britney Spears

Britney Spears
Slumber Party (feat. Tinashe)

61Beyonce

Beyonce
6 INCH (feat. The Weeknd)

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