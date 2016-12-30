Места с 70 по 61 заняли Эмили Санде, Элли Гоулдинг, Зара Ларссон, Бруно Марс, Алан Уокер, Рианна, One Republic, Ник Джонас, Бритни Спирс и Бейонсе. В ежегодном списке лучших песен 2016 года будет больше сюрпризов, чем обычно, ибо подсчетом голосов на этот раз занималась машина, а не человек, и никаких вмешательств не было.

Этот же робот подсчитал количество бонусных баллов, которые начислялись песням за совпадения в индивидуальных листах, присланных авторами сайта при составлении лонглиста. Маленькая цифра справа внизу от картинки артиста означает сколько человек выдвинули эту песню в качестве претендента.

Спасибо!

Поехали!

702

Emeli Sande

Hurts

69

Ellie Goulding

Still Falling For You

68

Zara Larsson

Lush Life

67

Bruno Mars

24K Magic

662

Alan Walker

Faded

653

Rihanna

Needed Me

64

One Republic

Wherever I Go

632

Nick Jonas

Close (feat. Tove Lo)

622

Britney Spears

Slumber Party (feat. Tinashe)

61

Beyonce

6 INCH (feat. The Weeknd)