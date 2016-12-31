Очередная десятка 100 лучших песен 2016 года по версии сайта Apelzin.ru.

Коротко и в цифрах: в течение 28 дней 17 экспертов оценивали 508 песен по шкале от 0 до 10 баллов, 1 художник создал 10 концептуальных коллажей, и 1 робот подвёл итоги и подсчитал бонусные баллы.

Хотелось бы поблагодарить всех авторов, кто принимал участие в составлении этого списка, как новых так и старых, и особенно тех, кто был на сайте с самого начала. Это наши любимые и немногочисленные девушки Юлия Бахмет и её тёзка Юлия Стародубцева, Эльвира Ахметзянова и Даша Климова, а также наши ребята Александр Коробов, Руслан Ренего, Алексей Квапель, Миша Вокуев, Александр Ищенко, Данил Даньшин, Александр Меркулов, Владислав Прусс, Алексей Кобышев, Евгений Дольник, Алексей Квапель, Руслан Набипов, и конечно же Евгений Дьяков.

Особое спасибо нашим старым друзьям и читателям! Без вас не было бы этого сайта!

Поехали!

604

OneRepublic

Kids

592

Jennifer Lopez

Ain’t Your Mama

583

Clean Bandit

Tears (feat. Louisa Johnson)

572

Ariana Grande

Be Alright

563

The Weeknd

False Alarm

55

M83

Do It, Try It

543

Charlie Puth

We Don’t Talk Anymore (feat. Selena Gomez)

532

Calvin Harris

My Way

52

Ленинград

Экспонат

512

Major Lazer

Cold Water (feat. Justin Bieber & MO)