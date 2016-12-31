100 лучших песен 2016 года

Очередная десятка 100 лучших песен 2016 года по версии сайта Apelzin.ru.

Коротко и в цифрах: в течение 28 дней 17 экспертов оценивали 508 песен по шкале от 0 до 10 баллов, 1 художник создал 10 концептуальных коллажей, и 1 робот подвёл итоги и подсчитал бонусные баллы.

Хотелось бы поблагодарить всех авторов, кто принимал участие в составлении этого списка, как новых так и старых, и особенно тех, кто был на сайте с самого начала. Это наши любимые и немногочисленные девушки Юлия Бахмет и её тёзка Юлия Стародубцева, Эльвира Ахметзянова и Даша Климова, а также наши ребята Александр Коробов, Руслан Ренего, Алексей Квапель, Миша Вокуев, Александр Ищенко, Данил Даньшин, Александр Меркулов, Владислав Прусс, Алексей Кобышев, Евгений Дольник, Алексей Квапель, Руслан Набипов, и конечно же Евгений Дьяков.

Особое спасибо нашим старым друзьям и читателям! Без вас не было бы этого сайта!

Поехали!

604OneRepublic

OneRepublic
Kids

592Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
Ain’t Your Mama

583Clean Bandit

Clean Bandit
Tears (feat. Louisa Johnson)

572Ariana Grande

Ariana Grande
Be Alright

563The Weeknd

The Weeknd
False Alarm

55M83

M83
Do It, Try It

543Charlie Puth

Charlie Puth
We Don’t Talk Anymore (feat. Selena Gomez)

532Calvin Harris

Calvin Harris
My Way

52Ленинград

Ленинград
Экспонат

512Major Lazer

Major Lazer
Cold Water (feat. Justin Bieber & MO)

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