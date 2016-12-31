Очередная десятка 100 лучших песен 2016 года по версии сайта Apelzin.ru.
Коротко и в цифрах: в течение 28 дней 17 экспертов оценивали 508 песен по шкале от 0 до 10 баллов, 1 художник создал 10 концептуальных коллажей, и 1 робот подвёл итоги и подсчитал бонусные баллы.
Хотелось бы поблагодарить всех авторов, кто принимал участие в составлении этого списка, как новых так и старых, и особенно тех, кто был на сайте с самого начала. Это наши любимые и немногочисленные девушки Юлия Бахмет и её тёзка Юлия Стародубцева, Эльвира Ахметзянова и Даша Климова, а также наши ребята Александр Коробов, Руслан Ренего, Алексей Квапель, Миша Вокуев, Александр Ищенко, Данил Даньшин, Александр Меркулов, Владислав Прусс, Алексей Кобышев, Евгений Дольник, Алексей Квапель, Руслан Набипов, и конечно же Евгений Дьяков.
Особое спасибо нашим старым друзьям и читателям! Без вас не было бы этого сайта!
Поехали!
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