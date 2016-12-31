Десятка, открывающая вторую половину 100 лучших песен 2016 года, должна очень порадовать любителей электронной музыки. Почти половину мест в ней заняли европейские диджеи M83, Galantis, SeeB с ремиксом на Майка Познера и Мартин Гаррикс.
Напомним, что в составлении хит-парада в этом году приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из очень длинного списка песен, в котором было аж 508 наименований. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались песням автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.
Спасибо! Поехали!
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