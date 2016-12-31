100 лучших песен 2016 года

Десятка, открывающая вторую половину 100 лучших песен 2016 года, должна очень порадовать любителей электронной музыки. Почти половину мест в ней заняли европейские диджеи M83, Galantis, SeeB с ремиксом на Майка Познера и Мартин Гаррикс.

Напомним, что в составлении хит-парада в этом году приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из очень длинного списка песен, в котором было аж 508 наименований. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались песням автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.

Спасибо! Поехали!

50M83

M83
Wait

494Galantis

Galantis
No Money

483Mike Posner

Mike Posner
I Took A Pill In Ibiza (SeeB Remix)

472Bastille

Bastille
Good Grief

463Martin Garrix

Martin Garrix & Bebe Rexha
In the Name of Love

45Florence + The Machine

Florence + The Machine
Wish that you were here

44DNCE

DNCE
Cake By The Ocean

432Beyonce

Beyonce
Hold Up

424Banks

Banks
Gemini Feed

412Twenty One Pilots

Twenty One Pilots
Heathens

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