100 лучших песен 2016 года

Представляем вашему вниманию четвёртую десятку 100 лучших песен 2016 года по версии Apelzin.ru. Удивительным образом, в ней оказалась Леди Гага, и даже сразу с двумя песнями «Perfect Illusion» и «Million Reasons».

Стоит отметить, что в этой 10-ке представлены почти одни девушки. Исключением стал лишь Тайни Темпа, но тоже в дуэте с милой шведской певицей Зарой Ларссон.

Напомним, что в этом году в составлении сотни приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из 508 песен. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.

Спасибо! Поехали!

40Sia

Sia
Unstoppable

392LP (Laura Pergolizzi)

LP
Lost On You

382Imany

Imany
Don’t Be So Shy

37Adele

Adele
River Lea

363Tinie Tempah

Tinie Tempah
Girls Like (feat. Zara Larsson)

354Lady Gaga Super Bowl 2016

Lady Gaga
Perfect Illusion

344

Lady Gaga
Million Reasons

33Florence + The Machine

Florence + The Machine
Stand By Me

322Ariana Grande

Ariana Grande
Dangerous Woman

313Елена Темникова

Елена Темникова
Импульсы

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