Представляем вашему вниманию четвёртую десятку 100 лучших песен 2016 года по версии Apelzin.ru. Удивительным образом, в ней оказалась Леди Гага, и даже сразу с двумя песнями «Perfect Illusion» и «Million Reasons».

Стоит отметить, что в этой 10-ке представлены почти одни девушки. Исключением стал лишь Тайни Темпа, но тоже в дуэте с милой шведской певицей Зарой Ларссон.

Напомним, что в этом году в составлении сотни приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из 508 песен. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.

Спасибо! Поехали!

40

Sia

Unstoppable

392

LP

Lost On You

382

Imany

Don’t Be So Shy

37

Adele

River Lea

363

Tinie Tempah

Girls Like (feat. Zara Larsson)

354

Lady Gaga

Perfect Illusion

344

Lady Gaga

Million Reasons

33

Florence + The Machine

Stand By Me

322

Ariana Grande

Dangerous Woman

313

Елена Темникова

Импульсы