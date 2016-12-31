Представляем вашему вниманию четвёртую десятку 100 лучших песен 2016 года по версии Apelzin.ru. Удивительным образом, в ней оказалась Леди Гага, и даже сразу с двумя песнями «Perfect Illusion» и «Million Reasons».
Стоит отметить, что в этой 10-ке представлены почти одни девушки. Исключением стал лишь Тайни Темпа, но тоже в дуэте с милой шведской певицей Зарой Ларссон.
Напомним, что в этом году в составлении сотни приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из 508 песен. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.
Спасибо! Поехали!
Комментарии