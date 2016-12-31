Перед вами третья десятка 100 лучших песен 2016 года по версии сайта Apelzin.ru. В ней представлены как тацневальные хиты и рок музыка, так и мощные поп-баллады и элегантная электроника.
Напомним, что в этом году в составлении сотни приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из 508 песен. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.
Всем ещё раз большое спасибо за помощь в подведении музыкальных итогов 2016 года!
Комментарии