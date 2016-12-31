100 лучших песен 2016 года

Перед вами третья десятка 100 лучших песен 2016 года по версии сайта Apelzin.ru. В ней представлены как тацневальные хиты и рок музыка, так и мощные поп-баллады и элегантная электроника.

Напомним, что в этом году в составлении сотни приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из 508 песен. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.

Всем ещё раз большое спасибо за помощь в подведении музыкальных итогов 2016 года!

302Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers
Dark Necessities

29Coldplay

Coldplay
Up & Up

283Alicia Keys

Alicia Keys
In Common

27M83

M83
Go

264The Chainsmokers

The Chainsmokers
Don’t Let Me Down (feat. Daya)

254Tove Lo

Tove Lo
True Disaster

24Sia

Sia
I’m Alive

232Rihanna

Rihanna
Kiss It Better

223

P!nk
Just Like Fire

212Adele

Adele
Water Under the Bridge

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