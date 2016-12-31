Перед вами третья десятка 100 лучших песен 2016 года по версии сайта Apelzin.ru. В ней представлены как тацневальные хиты и рок музыка, так и мощные поп-баллады и элегантная электроника.

Напомним, что в этом году в составлении сотни приняли участие более 17 человек, а выбор осуществлялся из 508 песен. Одним из новшеств этого года стали бонусные баллы, которые выдавались автоматически при совпадениях, найденных в списка претендентов на включение в лонглист.

Всем ещё раз большое спасибо за помощь в подведении музыкальных итогов 2016 года!

302

Red Hot Chili Peppers

Dark Necessities

29

Coldplay

Up & Up

283

Alicia Keys

In Common

27

M83

Go

264

The Chainsmokers

Don’t Let Me Down (feat. Daya)

254

Tove Lo

True Disaster

24

Sia

I’m Alive

232

Rihanna

Kiss It Better

223

P!nk

Just Like Fire

212

Adele

Water Under the Bridge