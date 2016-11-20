Представляем вам вторую десятку списка лучших песен 2016 года. Это, пожалуй, самая разнообразная 10-ка. В ней уместились и девочки из Fifth Harmony и Дэвид Боуи.

Не забываем, что небольшая цифра в правом нижнем углу это бонусные баллы, а ещё у нас есть плейлист на «YouTube» со всеми песнями, специально для тех, кто любит слушать музыку и смотреть клипы одновременно.

В этом году участниками голосования стали 17 человек, а выбирали они из 508 песен.

Спасибо!

20

The Weeknd

I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

19

MØ

Final Song

182

Twenty One Pilots

Stressed Out

173

Fifth Harmony

Work From Home (feat. Ty Dolla $ign)

162

Clean Bandit

Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

154

The xx

On Hold

144

Tove Lo

Cool Girl

133

Ariana Grande

Side to Side (feat. Nicki Minaj)

125

Sia

The Greatest

113

David Bowie

Lazarus