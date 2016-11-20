Представляем вам вторую десятку списка лучших песен 2016 года. Это, пожалуй, самая разнообразная 10-ка. В ней уместились и девочки из Fifth Harmony и Дэвид Боуи.
Не забываем, что небольшая цифра в правом нижнем углу это бонусные баллы, а ещё у нас есть плейлист на «YouTube» со всеми песнями, специально для тех, кто любит слушать музыку и смотреть клипы одновременно.
В этом году участниками голосования стали 17 человек, а выбирали они из 508 песен.
Спасибо!
20
The Weeknd I Feel It Coming (feat. Daft Punk)
19
MØ Final Song
182
Twenty One Pilots Stressed Out
173
Fifth Harmony Work From Home (feat. Ty Dolla $ign)
162
Clean Bandit Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
154
The xx On Hold
144
Tove Lo Cool Girl
133
Ariana Grande Side to Side (feat. Nicki Minaj)
125
Sia The Greatest
113
David Bowie Lazarus
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