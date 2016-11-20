100 лучших песен 2016 года

Представляем вам вторую десятку списка лучших песен 2016 года. Это, пожалуй, самая разнообразная 10-ка. В ней уместились и девочки из Fifth Harmony и Дэвид Боуи.

Не забываем, что небольшая цифра в правом нижнем углу это бонусные баллы, а ещё у нас есть плейлист на «YouTube» со всеми песнями, специально для тех, кто любит слушать музыку и смотреть клипы одновременно.

В этом году участниками голосования стали 17 человек, а выбирали они из 508 песен.

Спасибо!

20The Weeknd

The Weeknd
I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

19MØ Mo Ме Мё Мо Мю Мэ Мы Му Ма Ме


Final Song

182Twenty One Pilots

Twenty One Pilots
Stressed Out

173Fifth Harmony

Fifth Harmony
Work From Home (feat. Ty Dolla $ign)

162Clean Bandit

Clean Bandit
Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

154The xx

The xx
On Hold

144Tove Lo

Tove Lo
Cool Girl

133Ariana Grande

Ariana Grande
Side to Side (feat. Nicki Minaj)

125Sia

Sia
The Greatest

113David Bowie

David Bowie
Lazarus

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