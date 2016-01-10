Перед вами 10 самых лучших песен 2016 года по версии сайта Apelzin.ru.

Из предложенных 508 композиций, авторы сайта выбрали лишь самые лучшие, оценив каждую по шкале от 0 до 10 баллов. В лонглист голосования попали треки, вышедшие в 2016 году, за небольшим исключением — мы не могли оставить релизы 2015 года, которые обрели популярность некоторое время спустя.

В итоговом списке лучших песен великого и ужасного 2016 года получилось больше сюрпризов, чем обычно, ибо подсчетом голосов на этот раз занималась машина, а не человек.

Этот же робот подсчитал количество бонусных баллов, которые начислялись песням за совпадения в индивидуальных листах, присланных авторами сайта при составлении лонглиста. Маленькая цифра справа внизу от фотографии артиста означает сколько человек выдвинули эту песню в качестве претендента.

Коротко и в цифрах: в течение 28 дней 17 экспертов оценивали 508 песен по шкале от 0 до 10 баллов, 1 художник создал 10 концептуальных коллажей, и 1 робот подвёл итоги и подсчитал бонусные баллы. Все 100 лучших песен собраны в специальный плейлист на «YouTube».

Плейлист на «YouTube»:

Ещё раз хотелось бы поблагодарить всех авторов, кто принимал участие в составлении этого списка, как новых так и старых, и особенно тех, кто был на сайте с самого начала. Это наши любимые и немногочисленные девушки Юлия Бахмет и её тёзка Юлия Стародубцева, Эльвира Ахметзянова и Даша Климова, а также наши ребята Александр Коробов, Руслан Ренего, Алексей Квапель, Миша Вокуев, Александр Ищенко, Андрей Рамазанов, Данил Даньшин, Александр Меркулов, Владислав Прусс, Алексей Кобышев, Максим Ковалёв, Евгений Дольник, Руслан Набипов, ваш покорный слуга, и конечно же Евгений Дьяков.

Огромное спасибо нашим любимым читателям!

103

Robbie Williams

Party Like a Russian

93

Adele

Send My Love (To Your New Lover)

83

Rihanna

Work (feat. Drake)

72

David Bowie

Blackstar

65

Justin Timberlake

Can’t Stop The Feeling!

54

Ariana Grande

Into You

43

Calvin Harris

This Is What You Came For (feat. Rihanna)

35

Sia

Cheap Thrills (feat. Sean Paul)

26

Coldplay

Hymn for the Weekend

15

The Weeknd

Starboy (feat. Daft Punk)