В то время, когда молодёжь решала вопросы во дворах, а не «хаила» друг друга в социальных сетях под чужими именами, в то время, когда Интернет был чем то «интимным» и фантастическим, в то время, когда альбомы с аудиокассет заслушивались до дыр, а не удалялись с карт памяти с комментарием «проходной», в то время… в «дикой» России все знали парня в «мешковатом» свитере с CD-плеером.

Его имя – Сергей Бодров, но для всех он навсегда останется «Братом». Обычным парнем, какими были миллионы постсоветских мальчишек. Рупором времени, верой в добро и справедливость.

Мы представляем вам семь ключевых треков, которые так или иначе связаны с Сергеем, его проектами, его смертью и памятью о нём.

Би-2 – «Полковник»

Пожалуй, нет в стране человека, который хотя бы раз не подпевал в такт звучащей из телевизора сцене расстрела бандитов в музыкальном клубе: «Большие города, пустые поезда…».

Агата Кристи – «Пуля»

Так уж вышло, что незадолго до начала работы над фильмом «Сёстры», режиссёрским дебютом Серёжи, культовая российская рок-группа потеряла своего клавишника – Александра Козлова. Помочь музыкантам оправиться от потери помогла работа с Бодровым над фильм, в результате которого была записана заглавная тема «Пуля».

Смысловые галлюцинации – «Вечно молодой»

После смерти Сергея, свердловский коллектив Смысловые галлюцинации (который буквально месяц назад прекратил своё существование) посвятил композицию «Вечно молодой» его памяти. Интересно, что спустя много лет был записан ремикс, при участии рэпера ST.

Вячеслав Бутусов и Юпитер – «Эхолов»

Лидер легендарных «Наутилусов» Вячеслав Бутусов и его коллектив Ю-Питер посвятили Сергею трек «Эхолов», который вошёл в их второй студийный диск «Биографика» (2004).

Сплин – «Линия жизни»

Сплиновская «Линия жизни» вне сомнения стала неким гимном, который может охарактеризовать судьбу самого Сергея – непоколебимого и принципиального. Не все знают, но в альбом «25-й кадр» вошла иная версия песни, нежели в фильм.

Наутилус Помпилиус – «Зверь»

В конце первого «Брата» звучат сразу два трека Наутилусов «Зверь» и «Люди на холме (Demo)». Композиция «Зверь» во многом начала отображать ту трагическую нить, в конце которой не стало Бодрова и его группы.

Вадим Самойлов – «Никогда»

Гимн памяти Сергея Бодрова младшего.

«Я узнал, что у меня

Есть огромная семья.

И тропинка, и лесок.

В поле каждый колосок!

Речка, небо голубое

Это всё моё, родное!

Это Родина моя!

Всех люблю на свете я!»

— В. Орлов