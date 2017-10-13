Apelzin.ru, совместно с партнёрами, предлагает вам насладиться лучшими плейлистами этой осени. Сборники помогут не только согреться, но и пополнить свою медиатеку яркими и неординарными оригинальными композициями и ремиксами.

NOW! Пятница 13-е — смесь самых нетривиальных треков, начиная от трэш-рока, заканчивая джазом. Все, что может пригодиться для дьявольски хорошей вечеринки.

Сборник в Apple Music.

NOW! Autumn Party — осенние хиты для тех, кто устал от лета, но не устал от танцев.

Сборник в Apple Music.

Digster Танцы в Пятницу — десятка самых интересных треков в ремиксах и специальных версиях, для тех кто погружен в клубные ритмы.

Сборник в Apple Music.

Бархатный сезон — учитывая аудиторию социальной сети Одноклассники, создан интересный саундтрек для осенних путешествий.

Сборник на Одноклассниках.

Digster. Инди-осень — самые интересные осенние новинки жанра indie для искушенных слушателей, желающих выделиться.

Сборник на Яндекс.музыке.