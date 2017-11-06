Она всегда завораживала своей откровенностью! Тонкий сексуальный шарм в ее ранних треках контрастировал со смелым призывом. Стоит вспомнить только «220 вольт» или «Между нами постоянный непонятный бесконтактный…» За десяток лет творческой деятельности эротические тексты переросли в песни-гимны, почти политические, но не менее экспрессивные. «Я голосую за…» и «Самолеты» — яркий пример вскрытых социальных проблем, которые зазвучали со сцены глубоким женским вокалом яркой и дерзкой рок-певицы. Конечно, вы узнали, о ком идет речь. В петербургском клубе «Aurora Concert Hall» 18 октября представит свою новую сольную программу певица Мара.

«Русская звезда» — это триумф жесткой реакции на реалии современного мира в творчестве певицы. Он уже успел взорвать чарты радиоэфиров и всколыхнуть сердца слушателей. Альбом еще готовится к выходу, а Питеру и Москве уже посчастливится услышать живое исполнение новых хитов, составивших программу «Концерт перед выходом альбома».

Мы не будем раскрывать вам всех сюрпризов предстоящего мероприятия!

Приходите и увидите все своими глазами!