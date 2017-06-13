Всемирно известная рок-группа во главе с божественной вокалисткой Эми Ли возвращаются в Россию с двумя концертами: в Москве и Санкт-Петербурге.

Прославившись в начале 2000-х, коллектив быстро завоевал сердца миллионов поклонников. С тех пор группа выпустила три альбома, прочно закрепив за собой статус культовой в стиле готик-рока, готик-метала и альтернативного рока. Сильный, проникновенный голос Эми Ли никого не оставляет равнодушным. После долгого перерыва в гастрольной деятельности и перемен в составе Evanescence снова готовы радовать публику известными на весь мир хитами и удивлять новыми сюрпризами.

Откроет концерты Evanescence в России группа Michael Night (USA, Russia), выступающая в собственном субжанре альтернативного рока — heartcore.

23 июня 2017 – Санкт-Петербург / A2 Green Concert

24 июня 2017 – Москва / Stadium