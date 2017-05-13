На этой неделе в украинской столице стартовал 62-й конкурс песни «Евровидение 2017». Политический бэкграунд всё-таки оставим в стороне, вместо этого обсудим музыкальную составляющую, ведь прошло уже 2 полуфинала и накопилось достаточно тем для обсуждения. Поехали!

Лозунг «Celebrate Diversity» («Да здравствует разнообразие») вполне соответствовал происходящему на сцене. Много разноплановых артистов и музыкальных направлений, чего даже стоит микс в одной композиции хип-хопа, рока и классического йодля от румынских конкурсантов. Что ж, обсудим более детально.



Первый полуфинал

Открыл праздник музыки в этом году популярный украинский певец Monatik с англоязычной версии своего хита «Кружит» и действительно классно завёл зал. Очень качественное европейское звучание и привычный задор от полюбившегося всем оригинала.

Дабы удержать внимание и интерес зрителей, организаторы сразу отправили на сцену одного из фаворитов, победителя «Мелодифестивалена» этого года Робина Бенгтссона. К чести Робина отметим, что на национальном отборе ему удалось обойти саму Лорин, которой букмекеры пророчили неплохие шансы на то чтобы вернуться на «Евровидение», но не сложилось.

«I can´t go on» это сплав доведенной до блеска хореографии и цепляющей мелодии качественного евро-трека. Первоначальную строчку в припеве «fucking beautiful», которая вносила в песню некую дерзость заменили на «freaking beautiful», но если вы не поклонник «Мелодифестивалена», то даже этого не заметите. Национальный отбор этой страны настолько силён, что Швеция вполне могла предложить многие свои финальные песни целому ряду стран, и они бы смогли их затмить. Практически нет сомнений в том, что Робин выиграл в первом полуфинале, однако в субботу его ждет более серьезная битва.

Уже в третий раз участвующая в конкурсе Австралия может вполне посостязаться с Швецией в плане серьезнейшего подхода к выбору участника и композиции. В этом году страну кенгуру представляет талантливое молодое дарование Isaiah. Не секрет, что многие «мейнстримные» песни «Евровидения» забываются уже через пару недель после финала конкурса. «Don’t Come Easy» это реальный претендент на попадание в мировые чарты. Безумно качественная работа и как это ни странно, именно такие страны как Австралия поднимают выше планку конкурса и стимулируют остальных на них ровняться.

Певица Blanche из Бельгии судя по всему вдохновлена творчеством Ланы Дел Рей и принесла это настроение в свой трек «City Lights». Инди-поп приправленный европейской ментальностью очень завораживает, неудивительно, что даже несмотря на не слишком удачное живое выступление в полуфинале, Бланш получила огромную поддержку от зрителей, полюбивших её композицию.

Джаз и атмосферу со старых пластинок отлично передает португальский певец Salvador Sobral. Эта страна является одной из неудачниц «Евровидения», ведь участвуя еще с истоков зарождения конкурса и по сей день она ни разу не побеждала. Возможно это обусловлено тем, что выбор португальцев часто остается непонятым широкой европейской аудиторией в силу своеобразности музыкальных предпочтений и тем смыслом, который они стремятся донести до слушателей. «Но ведь так же и в этом году», скажете Вы и будете правы. Композиция «Amar Pelos Dois» действительно очень сильно отличается от классического звучания конкурса, но кажется в этот раз им удалось зацепится за струну души многих слушателей, и песня от начала до конца уносит Вас куда то очень далеко и хорошо снимает всё накопленное напряжение, оставаясь при этом аутентичной в лучших традициях Португалии. Очень высокие шансы по мнению зрителей и букмекеров.

Коллектив «Sunstroke Project» из Молдовы триумфально спустя 7 лет вернулся на конкурс. «Hey, Mamma!» в стиле электро-поп позволяет пуститься в пляс под звуки зажигательной мелодии и знаменитого саксофона.

За фриков на этом «Евровидении» отвечает черногорский исполнитель Slavko Kalezić. Его «body language» и размахивания косой надолго засели в головах зрителей в полуфинале, однако в субботу мы его всё же не увидим. Но его выступление Вам все-таки стоит увидеть, особенно если хотите получить заряд позитива.

Второй полуфинал

После неплохого вечера вторника, под начало второго полуфинала можно было уснуть — однотипность и отсутствие изюминки в песнях и уже казалось, что выхода нет. Но на сцену выходят уже упомянутые ранее румынские артисты с композицией «Yodel It!» и разгоняют тоску. Очень интересная и главное оригинальная для «Евровидения» задумка сочетания несочетаемого и вполне понятный выход в финал.

17-тилетний финалист детского «Голоса» в России, представляющий Болгарию исполняет не по годам взрослую и в то же время лирическую композицию, дополненную неплохим шоу, которой по силам побороться за тройку, а кто знает, может и за победу в этом году.

Достаточно сильный отбор на конкурс в этот раз был в Эстонии и многие песни оттуда полюбились фанатам Евровидения и попали в символические рейтинги лучших непрошедших участников. Победу же одержала «Verona» от дуэта Koit Toome & Laura, сочетающая в себе что-то из шведского шлягера и классического звучания Modern Talking. Неплохой порядковый номер и статус одного из фаворитов вечера по версии зрителей, прессы и букмекеров не сулил сенсации, но повторил судьбу норвежской конкурсантки 2011 года Стеллы Мванги и песни «Haba Haba», которую от вылета из полуфинала не спасло даже общее место в тройке лидеров всех композиций того года. Негодование в комментариях и, пожалуй, главная сенсация двух полуфиналов.

Так же стоило бы отметить неплохие работы от Хорватии, Израиля, Азербайджана и Армении.

Большая Пятерка

Победитель Сан-Ремо Франческо Габбани — явный лидер букмекерской гонки этого года, на протяжении последних недель до начала конкурса, коэффициент на его победу колебался в районе 1.5-1.8 с заметным отрывом от остальных. Такого не было со времен Лорин в 2012-м.

Мощный итальянский хит в своих лучших традициях с высмеиванием всех современных трендов, но с такой заразительной и приятной подачей, дополненной при этом гориллой, которая начинает танцевать в такт исполнителю, это «Occidentali’s Karma». 112 миллионов (!) просмотров официального клипа очень показательные цифры и то, что в последний раз Италия побеждала в далеком 1990м с Тото Кутуньо, еще больше увеличивает шансы на бронирование нами билетов в Рим.

Национальный отбор в Германии без участия мэтра Штефана Рааба это какая то сплошная безысходность. Год за годом немцы вынуждены выбирать либо из посредственных треков и артистов, либо просто ставят ни на ту лошадку. Последние места на протяжении уже долго времени для страны с огромным музыкальным потенциалом, тому доказательство. В этот раз даже популярные в стране Лена и Тим Бендцко не помогли сделать выбор в пользу интереснейшего артиста Акселя, исполнение которого хита из бондианы, казалось, не оставило равнодушных в зале.

Но вслед за такими исполнителями прошлых лет как Unheilig и Andreas Kümmert, вторым финиширует и Аксель. Вместо него едет безусловно хоть, и красивая исполнительница Levina, но судя по всему обреченная на позицию во второй части рейтинга. Хотя определенный прогресс в разрезе последних лет присутствует, весьма приятный глазу клип, не отторгающая композиция, хоть и слегка напоминающая по начальным аккордам небезызвестный «Titanium» от Сии и Дэвида Гетты, но не более того.

Франция же в последние годы, не отказавшись от национального языка, кажется, нащупывает точки соприкосновения с европейскими слушателями. Вслед за Амиром, надолго задержавшимся в плейлистах слушателей конкурса прошлого года, держит планку, и исполнительница Альма. К слову у предшественника, был позаимствован приём в виде смешения французского и английского языков, но теперь уже не только в танцевальной, но и лирической композиции «Requiem».

Оценку простенькой композиция из Испании и завораживающей баллады из Соединённого Королевства, пожалуй, оставим на Ваш суд.

Рейтинг Букмекеров

Топ 10 по версии букмекеров за день до финала выглядит следующим образом.

Francesco Gabbani (Italy) — Occidentali’s Karma Salvador Sobral (Portugal) — Amar Pelos Dois Kristian Kostov (Bulgaria) — Beautiful Mess Blanche (Belgium) — City Lights Robin Bengtsson (Sweden) — I Can’t Go On Lucie Jones (United Kingdom) — Never Give Up On You Ilinca feat. Alex Florea (Romania) — Yodel it! Jacques Houdek (Croatia) — My Friend Alma (France) – Requiem Artsvik (Armenia) — Fly With Me

Прогноз

С большой долей вероятности зрительское голосование выиграет Франческо Габбани, жюри же скорее всего разделит свои симпатии между Португалией, Болгарией, Швецией и Италией. Какой результат мы получим и сбудется ли наш прогноз, увидим вместе с Вами субботним вечером в 22:00 (Мск).