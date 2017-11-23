Создатели мультсериалов тоже любят поп-культуру. А даже если и не любят, то не упускают возможности, упомянуть знаменитость другую. В этом списке вы увидите отсылки к знаменитостям или их появления в мультяшной форме. И да, «Симпсонов», «Гриффинов» и «Южного Парка» здесь нет.

1. «Гравити Фолз» (‘N Sync)

В одной из серий мультсериала канала «Дисней» Грэвити Фолз, персонажи Мэйбл, Кендра и Кэнди, спасают от злого продюсера бой-бенд «Пару Раз». И эти ребята удивительно похожи на группу 90-х годов «’N Sync». Для озвучки всей мальчиковой группы был приглашен Лэнс Басс, один из участников упомянутого коллектива. На протяжении всей серии, эти персонажи пытаются адаптироваться в «реальном» мире. Также, создатели сериала дали зрителям «пищу для размышлений»: что если все поп-группы, это искусственно выведенные клоны, созданные для принесения денег звукозаписывающим компаниям?

2. «Конь БоДжек» (Кристина Агилера)

В мире «Коня БоДжека» люди и антропоморфные животные живут вместе. И конечно у них есть свои знаменитости, которые основаны на образах реальных личностей. Самой заметной отсылкой в сериале является второстепенный персонаж Секстина Аквафина, которая представляет собой отсылку к Кристине Агилере. Сама Аквафина показана в виде дельфина, и «разбрасывается» едкими комментариями в сторону коллег. В основном она не лестно отзывается к Саре Линн. Которая, в свою очередь, сильно напоминает Линдси Лохан.

3. «Аниманьяки» / «Озорные анимашки» (Билли Рэй Сайрус)

За 4 сезона своего существования, мультсериал «Аниманьяки» (в России он известен под названием «Озорные анимашки») успел высмеять огромное количество знаменитостей. Но в одной из серий под раздачу попала целый жанр, а именно кантри. В особенности, создатели сериала посмеялись над Билли Рэй Сайрусом, а также над самым большим его хитом «Achy Breaky Heart». По сюжету Брейн строя очередной план по захвату мира, видит на экране телевизора Билли, который поет о том, что голова его абсолютно пуста. Пинки понимая, что подобная музыка популярна, строит свой план, основываясь на всей культуре кантри. Каждая шутка в эпизоде отталкивается от внешности, имен и конечно же музыки артистов данного жанра.

4. «Братья Вентура» (Дэвид Боуи)

Мультфильм-комедия «Братья Вентура» от телеканала «Cartoon Network», не смог обойти стороной образы музыкантов. В одном из эпизодов, история которого разворачивается на свадьбе злодея Монарха и его приспешницы Доктора Шейлы Гёрлфренд, появился Дэвид Боуи, вернее его рисованная версия. Боуи в сериале владел магическими способностями, с помощью которых боролся с противниками, а также являлся другом Доктора Гёрлфренд. В серии также появились анимированные версии Игги Попа и Клауса Номи, которые выступили в качестве главных врагов Дэвида Боуи, и обладали особыми способностями. Игги получил способность создавать энергетические сферы, а Клаус Номи супер голос.

5. Адские соседи (Леди Гага)

Мультсериал «Адские соседи» просуществовал всего лишь один сезон длинной в 10 серий. Но за столь короткий срок, в сериале было показано огромное количество отсылок. Самой длительной отсылкой является та, которая относится к Леди Гага. Герой Пазузу (гоблин претворяющийся псом) собирается на концерт Гаги, при этом за эпизод меняет несколько эпатажных нарядов, один из которых повторяет золотой купальник из клипа на песню «Paparazzi». Также персонаж поет этот трек, в быстро сменяющих друг друга кадрах.