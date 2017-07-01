Во Все Тяжкие — питерский музыкальный проект, пишущий сильную и интересную музыку. Основной чертой коллектива было, есть и будет — искреннее и честное исполнение.

«В последнее время все слишком упрощается: ритм жизни, чувства людей и цели – все сводится к погоне за деньгами и статусом, теряется настоящий смысл. Наша задача – донести своим творчеством идею. Несмотря на мейнстрим, можно оставаться личностью и стремиться к творческому развитию, вместо того, чтобы гнаться за бытовым комфортом и стабильностью. Главное, быть по-настоящему честным с собой» — рассказывают ребята.

На данный момент проектом было выпущено три студийных мини-альбома: «Во Все Тяжкие» (2015, запись и сведение — студия Добролет), «Поговори со мной» (2016, звукорежиссер — Юрий Смирнов (работал с «Animal Jazz») и «Дельфины» (2017).

Музыканты не ставят своей целью выпуск огромного количества материала, а акцентируются на качестве песен, глубокой смысловой и инструментальной проработке. От года к году можно услышать, как формируется собственное звучание, не имеющее под собой зарубежных или русскоязычных ориентиров. Это подтверждается и оценочными суждениями музыкальных критиков, которые в описании творчества группы используют слова «самобытность», «стиль», «смелые решения», «натуральные краски и живые эмоции вместо пластиковых» и прочие.

Коллектив в «Вконтакте».

Группа выступает в петербургских клубах и барах, участвует в городских и праздничных мероприятиях. В этом году Во Все Тяжкие отыграли сеты своих авторских песен на главной сцене официальной Фан-Зоны Кубка Конфедераций «Fifa», на Большом Фестивале Комиксов и Косплея, на Дне Государственного Флага, на Фестивале зимних видов спорта Керосиновые игры и т.д.