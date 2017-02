The Band Perry – американское «семейное» кантри-трио, состоящее из Кимберли Перри и её братьев – Нила и Рида.

The Band Perry в «iTunes» / «Apple Music».

Звучание коллектива формируют такие инструменты как: гитара, пианино, мандолина, ударные и аккордеон.

В индустрию группа ворвалась в 2009 году с выходом сингла «Hip to My Heart» (хотя сама команда существует с 2005 года). Затем последовали хиты: «If I Die Young», «You Lie», «All Your Life» и «Postcard from Paris»; после чего коллектив представил дебютный диск «The Band Perry» (2009), распроданный только в США, в количестве 1 миллиона 600 тысяч копий.

В 2013-м году трио выпускает второй студийный лонгплей «Pioneer», занявший первую позицию чарта кантри-альбомов США. Пластинку сопровождают синглы «Better Dig Two», «Done», «Don’t Let Me Be Lonely» и «Chainsaw».

На этот год группой запланирован выход третьего лонгплея «My Bad Imagination», за выход которого будет отвечать лейбл «Interscope Records». Предвестником новой пластинки стал сингл «Stay in the Dark».