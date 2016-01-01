TESS – молодая, но очень перспективная французская певица.

Тэсс Осиэн Джофра родилась в 1994 году на небольшом островке Сен-Дэни в Индийском океане. С ранних лет девушка питала большую любовь к танцам, которая позже сменилась серьёзными успехами в учёбе, и – в конечном итоге — переросла в тотальную страсть к музыке.

TESS в «ITunes» / «Apple Music».

Среди любимых исполнителей Тэсс стоит отметить: Рианну, Coldplay, Radiohead, Люкке Ли, Major Lazer и Дрейка. Немалую роль в восхождении исполнительницы к Олимпу сыграла её роль в создании кавер-версий вышеперечисленных артистов.

В 2013 году Пьер Гимар и Матью Тессье (основатели лейбла «Choke Industry») пригласили Тэсс в Париж на прослушивание. Кастинг оказался успешным и привёл её к записи дебютного альбом «Endlessly», в работе над которым принял участие американский R&B-певец A.CHAL.

Жанр певицы можно охарактеризовать как магическую смесь электропопа с R&B-аранжировками.

Сейчас певица является большой надеждой «Universal Music» и продолжает работать над новым музыкальным материалом.