Sunrise Avenue — финский музыкальный коллектив, основанный в 2002 году. На данный момент в группу входят четыре постоянных участника: Саму Хабер, Рауль Рууту, Сами Осала и Рику Райамаа.

Стилистически — ансамбль тяготеет к року, в частности к таким его поджанрам как — альтернативный рок, софт рок и поп рок.

Артисты выпустили пять студийных альбомов — «On the Way to Wonderland» (2006), «Popgasm» (2009), «Out of Style» (2011), «Unholy Ground» (2013) и — свежеиспечённый «Heartbreak Century».

Пластинки коллектива становились платиновыми и золотыми в Финляндии, Германии, Австрии, Греции и Швейцарии.

Синглография музыкантов насчитывает двадцать один номерной и два промо-сингла, среди которых — визитная карточка группы — «Fairytale Gone Bad» (2006), благодаря которой, коллектив прогремел на весь мир.

Также, в копилке рокеров насчитывается два лайв-диска, сборник лучших хитов, два мини-альбома, свыше пятнадцати видеоклипов и два DVD.

Сейчас музыканты заняты мировым турне в поддержку новой пластинки «Heartbreak Century».