Сэм Смит — британский певец и автор песен.

Выступает в жанрах соул, поп, и R&B.

Творческий путь начал в 2007 году. В 2008 выпустил дебютный сингл «Bad Day All Week», оставшийся практически незамеченным.

В 2009 публикует второй сингл «When It’s Alright», который также не находит отклика у широкой публики.

Настоящий прорыв артиста состоялся в 2013-2014-х гг. с выходами синглов «Money on My Mind», «Stay with Me» и «I’m Not the Only One», которые взорвали чарты Великобритании, США и Европы.

В мае 2014 года Смит выпускает дебютный студийный диск «In the Lonely Hour», покоривший вершины чартов Великобритании, Австралии, Германии, Новой Зеландии и ряда других стран. В США и Канаде пластинка добралась до 2-й позиции.

В сентябре 2015 года артист выпускает сингл «Writing’s on the Wall», ставший заглавной темой к очередной «Бондиане».

3 ноября, на лейбле «Capitol», в продажу поступил второй альбом Смита «The Thrill of It All», выход которого предвещал ведущий сингл «Too Good at Goodbyes», также сумевший покорить вершину чарта Великобритании.

Помимо вышеперечисленного, в дискографию певца входит один EP, один ремикс-альбом, десять (суммарно) официальных и два промо-сингла и двенадцать видеоклипов.

Смит является со-автором пяти треков для других артистов.

Певец «засветился» на семи официальных совместных синглах.